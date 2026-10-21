Белгородский губернатор сообщил о 124 атаках на регион за сутки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 124 атаках на регион за сутки.

Ударам подверглись 11 округов. Зафиксировано семь артобстрелов и девять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом сбит и подавлен 81 беспилотник.

В результате атак в Валуйском, Прохоровском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Один из них находится на стационарном лечении, уточнил Шуваев.

Оперативный штаб региона сообщил, что накануне в больницу с акубаротравмой обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в селе Новоалександровка Борисовского округа 14 октября. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.