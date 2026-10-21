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В Иркутской области в 2026 году отстрелили 527 медведей в рамках регулирования численности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области продолжаются усилия по регулированию численности медведей из-за участившихся случаев выхода хищников к людям, сообщило правительство региона.

"За двое суток в Приангарье добыто 8 медведей: 19 октября - 6 особей, 20 октября - 2 особи. Всего с начала периода их активности в рамках регулирования численности добыто 527 медведей. В 2026 году принято 224 решения о регулировании численности в отношении 767 особей", - говорится в сообщении.

За минувшие двое суток на телефон Системы-112 поступило 36 сигналов о появлении медведей. По результатам проверок признаки присутствия хищников подтвердились в 28 случаях. Наибольшее число обращений поступило из Нижнеудинского, Слюдянского, Усольского, Нижнеилимского и Зиминского районов.

В Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.

Иркутская область
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