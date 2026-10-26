Еще один новосибирский муниципалитет ввел режим повышенной готовности из-за медведей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности из-за опасности выхода медведей введен на территории Северного муниципального округа Новосибирской области, сообщается на сайте администрации муниципального образования.

"В связи с участившимися случаями выхода диких животных (бурых медведей) к населенным пунктам рекомендуем: ограничить пешие передвижения по населенному пункту в темное время суток (с 19:00 до 07:00); при передвижении использовать личный автотранспорт; не допускать нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, на территориях, прилегающих к лесополосам, пустырям в период с 19:00 до 07:00 до особого распоряжения; при обнаружении медведей в черте населенного пункта незамедлительно сообщите в экстренные службы по телефону 112", - говорится в сообщении.

Ранее режим повышенной готовности был введен на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и Куйбышевского муниципального района, в районном центре Куйбышев ограничили посещение Новоуспенского кладбища, где был замечен медведь.

С начала 2026 года в Новосибирской области зафиксировано более 70 подтвержденных случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам. Ни одного нападения на человека не зафиксировано - все выходы хищников были своевременно пресечены.

Минприроды региона издало более 50 приказов, направленных на регулирование численности бурового медведя, добыто 49 хищников.

По данным государственного мониторинга, общая численность бурого медведя в регионе на 1 апреля 2026 года составляла 1 тыс. 514 животных. За девять лет она выросла на 382 (или на 33,7%) - в 2017 году в Новосибирской области насчитывалось 1132 бурых медведя.