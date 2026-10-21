Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Пулково-3 встречать Уиткоффа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Кортеж спецпредставителя президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева заехал в Пулково-3, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Он будет встречать спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который вылетел в Петербург из Осло. Там Уиткофф накануне провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявил утром 21 октября госсекретарь США Марко Рубио, насколько ему известно, "встреча с Зеленским была конструктивной". Уиткофф, по его словам, "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию".