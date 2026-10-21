Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился в Петербурге

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыл в Петербург.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier после вылета из Осло взял курс на восток и приземлился в аэропорту Пулково-3. На борту самолета, предположительно, может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф посетил Осло, где 20 октября провел переговоры с украинской стороной и европейскими политиками.

Утром 21 октября госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Уиткофф направился в Петербург и что, насколько ему известно, "встреча с (президентом Украины Владимиром) Зеленским была конструктивной". По словам главы Госдепартамента, Уиткофф "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию".

Financial Times писала, что на переговорах в Осло, которые принимал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, кроме Уиткоффа, Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба, должны были присутствовать представители Франции, Германии, Великобритании, Польши, ЕС и НАТО.

Американский чиновник рассказал FT, что нынешние дискуссии затрагивают два комплекса вопросов. Первый имеет отношение к долгосрочным перспективам Украины, включая гарантии безопасности, интеграцию с Европой, экономическое восстановление и инвестиции. Второй связан с Россией, он должен заложить основу для новой европейской архитектуры безопасности, развития экономического сотрудничества с Россией.

Йонас Гар Стере после переговоров в Осло Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что спецпосланник президента США в среду направится в Россию.