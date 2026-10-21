Главной темой встречи Путина и Уиткоффа будет украинское урегулирование

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Украинское урегулирование будет главной темой беседы президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Не знаю, будет ли сегодня какая-то договоренность, но переговоры по украинскому конфликту, естественно, - это главная часть сегодняшних контактов", - сказал он журналистам.

По его слвоам, президент России примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече присутствовать еще один представитель Трампа - Джаред Кушнер, Ушаков заявил: "Кушнер, как нам сообщили, приболел и от поездки воздержался. Его не было, насколько я знаю, и в Норвегии. Один Уиткофф встречался с рядом европейских представителей и [президентом Украины Владимиром] Зеленским тоже".

Встреча Путина и Уиткоффа была запланирована еще несколько дней назад, добавил Ушаков: "Для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было".

Ушаков также утвердительно ответил на вопрос, будет ли на встрече присутствовать спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.