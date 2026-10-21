Поиск

Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Константиновском дворце в Петербурге в первой половине дня в среду, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, Путин примет Уиткоффа. Это будет в Константиновском дворце. Мероприятие запланировано сегодня в первой половине дня", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече присутствовать еще один представитель Трампа - Джаред Кушнер, Ушаков заявил: "Кушнер, как нам сообщили, приболел и от поездки воздержался. Его не было, насколько я знаю, и в Норвегии. Один Уиткофф встречался с рядом европейских представителей и Зеленским тоже".

По словам помощника президента России, встреча Путина и Уиткоффа была запланирована еще несколько дней назад.

"Для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было", - добавил он.

Ушаков также утвердительно ответил на вопрос, будет ли на встрече присутствовать спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин Юрий Ушаков Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

 В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

Минпросвещения определило порядок выставления оценок за поведение

Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

 Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

Главной темой встречи Путина и Уиткоффа будет украинское урегулирование

Беспилотная опасность объявлена в одном из районов Ленинградской области

Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая

 Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая

Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился в Петербурге

 Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту приземлился в Петербурге

Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Пулково-3 встречать Уиткоффа

Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место

 Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место

Евкуров заявил, что в ВС РФ должны появиться безэкипажные танковые подразделения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12466 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов