Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Константиновском дворце в Петербурге в первой половине дня в среду, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, Путин примет Уиткоффа. Это будет в Константиновском дворце. Мероприятие запланировано сегодня в первой половине дня", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече присутствовать еще один представитель Трампа - Джаред Кушнер, Ушаков заявил: "Кушнер, как нам сообщили, приболел и от поездки воздержался. Его не было, насколько я знаю, и в Норвегии. Один Уиткофф встречался с рядом европейских представителей и Зеленским тоже".

По словам помощника президента России, встреча Путина и Уиткоффа была запланирована еще несколько дней назад.

"Для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было", - добавил он.

Ушаков также утвердительно ответил на вопрос, будет ли на встрече присутствовать спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.