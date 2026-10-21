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Минпросвещения определило порядок выставления оценок за поведение

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпросвещения закрепило 30-балльную шкалу для оценки поведения школьников.

В зависимости от набранных баллов поведение ученика будет отнесено к одной из трех категорий - от "образцового" (24-30 баллов) до "недопустимого" (0-9 баллов), при выставлении последней категории школе рекомендовано привлекать психолого-педагогический консилиум и родителей.

Об этом говорится в письме министерства "О направлении методических рекомендаций" вместе с "Методическими рекомендациями по оценке поведения обучающихся со второй по восьмой классы в отдельных общеобразовательных организациях субъектов РФ в 2026/2027 учебном году". Письмо есть в распоряжении "Интерфакса".

"Суммарно максимальное количество баллов при оценке всех показателей просоциального поведения обучающегося без учета баллов дополнительного критерия и индивидуального поощрения составляет 30 баллов", - говорится в документе.

В частности, оценка "образцовое поведение" выставляется обучающимся в диапазоне 24 - 30 баллов и определяет соответствие фактического поведения обучающегося большинству показателей просоциального поведения личности.

Оценка "допустимое поведение" выставляется в диапазоне 10 - 23 баллов и показывает частичное соответствие фактического поведения обучающегося большинству показателей просоциального поведения личности.

Оценка "недопустимое поведение" выставляется обучающимся в диапазоне 0 - 9 баллов и определяет несоответствие фактического поведения обучающегося большинству показателей просоциального поведения личности.

Критериями просоциального поведения обучающихся являются: дисциплинированность; соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися; соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми; правомерное поведение.

В случае выставления отметки "недопустимое поведение" общеобразовательной организации рекомендуется организовать работу психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося. Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными представителями) в трехдневный срок, пишет министерство.

Оценка поведения обучающихся не устанавливает причины определенного поведения, а позволяет констатировать признаки (характеристики) фактического поведения обучающихся, отмечается в письме.

Поведение обучающихся должно оцениваться отдельно от академической успеваемости. Результаты оценки поведения не учитываются при осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и не могут стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации. Данные о поведении могут быть внесены в личное дело обучающегося в качестве дополнительной характеристики.

Рекомендуемым периодом оценки поведения обучающихся может стать учебный период (триместр, четверть, учебный год).

Отметка за поведение обучающимся выставляется классным руководителем с учетом комментариев педагогов, а также дополнительными сведениями, полученными от учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации образовательной организации.

При этом классный руководитель фиксирует поведение обучающихся не реже одного раза в неделю.

Итоговая оценка определяется уровнем фактического поведения обучающегося на момент аттестации с учетом ранее полученных отметок за поведение, а также показателей динамики поведения в течение учебного года. Решение по итоговой отметке принимает классный руководитель, который при необходимости может проконсультироваться с психолого-педагогической службой.

Минпросвещения внедрило с нынешнего учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах: образцовое, допустимое и недопустимое.

В 2026/27 учебном году апробация модели проходит в не менее десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет введена во всех школах России.

Минпросвещения
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