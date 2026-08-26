Поиск

Решение о введении оценки за поведение во всех школах РФ примут в конце учебного года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 2026/2027 учебного года; с 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе.

"Мы решили, что (...) будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. С этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена", - сказал Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании в среду.

Он отметил, что по итогам учебного года будут проанализированы результаты эксперимента, чтобы принять окончательное решение о введении оценки за поведение во всех школах России.

Апробация оценки поведения прошла в 2025/2026 учебном году в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия, а также в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Она охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую ("образцовое", "допустимое", "недопустимое") и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии.

Поведение российских школьников будут оценивать по трехуровневой модели как "образцовое", "допустимое" или "недопустимое".

Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

На Амурском ГХК количество жертв пожара достигло семи, пропали девять человек

Жителей Котовска призвали не выходить на улицу во избежание отравления

Площадь пожара на складе Wildberries в Котовске выросла до 100 тыс. кв. метров

Песков заявил об отсутствии встреч Путина с главой ЦРУ

В Тамбовской области загорелся логистический центр Wildberries после удара БПЛА

 В Тамбовской области загорелся логистический центр Wildberries после удара БПЛА

В Липецкой области при падении БПЛА на жилой дом погибли два человека

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Количество погибших из-за пожара на Амурском ГХК увеличилось до трех человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов