Решение о введении оценки за поведение во всех школах РФ примут в конце учебного года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 2026/2027 учебного года; с 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе.

"Мы решили, что (...) будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. С этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена", - сказал Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании в среду.

Он отметил, что по итогам учебного года будут проанализированы результаты эксперимента, чтобы принять окончательное решение о введении оценки за поведение во всех школах России.

Апробация оценки поведения прошла в 2025/2026 учебном году в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия, а также в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Она охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую ("образцовое", "допустимое", "недопустимое") и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии.

Поведение российских школьников будут оценивать по трехуровневой модели как "образцовое", "допустимое" или "недопустимое".