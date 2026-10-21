В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по зданию Луганской телефонной компании

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на среду нанесли массированный удар по центру Луганска, в результате атаки серьезно повреждено здание Луганской телефонной компании, под завалами могут находиться люди, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Серьезное повреждение получило здание Луганской телефонной компании. В это время там находилась дежурная смена специалистов, часть из них успела выйти. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди", - написал Пасечник в своем Мах-канале.

Глава ЛНР отметил, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий удара.