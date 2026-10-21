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Сергей Кириенко считает, что Россия успешно проходит стресс-тест на цифровой суверенитет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия находится в центре динамично меняющегося мира, испытывает множество издержек, в том числе санкционных, но успешно проходит стресс-тест на устойчивость своего цифрового суверенитета, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Об этом говорится в его приветствии к участникам 25-го юбилейного форума "Спектр".

"Мир сегодня динамично меняется, мы находимся в самом центре этих процессов. Мы уже столкнулись с множеством издержек, связанных с огромным количеством санкций, давлением на общественное мнение через глобальные СМИ и IT-корпорации. Специальные службы и организации ряда государств не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в России, постоянно создают угрозу для нашей критической инфраструктуры, наращивают информационное давление на граждан", - сказал он.

"Сегодня наша страна проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета. И проходит его успешно. В этом наша общая заслуга", - отметил он.

Начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева назвала текущий масштаб угроз "беспрецедентным".

"Этот масштаб угроз, который у нас есть, он с одной стороны, нас объединяет, с другой стороны, испытывает нас на прочность, а с третьей стороны, не оставляет вариантов для неуверенности. Мы точно понимаем, что у нас есть путь только один - вперёд через суверенитет, через импортозамещение, через вопросы, связанные со становлением отрасли и закрытием тех, возможно, технологических проблем, которые у нас есть. Чтобы можно было выстоять в этой беспрецедентной истории", - сказала Матвеева.

Форум "Спектр-2026" проходит в Завидове 21-22 октября.

Сергей Кириенко Татьяна Матвеева
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