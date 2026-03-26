Путин выступит на съезде РСПП

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отдельно пообщается с членами бюро правления союза, а также даст старт строительству нового национального центра "Россия", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в эти дни в Москве проходит съезд РСПП, организации крупнейших работодателей России. Сегодня президент обратится к ним, будет его выступление", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "после этого Путин отдельно встретится с членами бюро проявления РСПП и приглашенными предпринимателями".

Песков отметил, что эта встреча, в отличие от выступления главы государства на съезде, будет носить закрытый характер.

"Также сегодня Путин даст старт строительству национального центра "Россия". Это – новое выставочное пространство, новый центр, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, общества, социальной сферы", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "сегодня будет соответствующая капсула заложена".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });