Путин выступит на съезде РСПП

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отдельно пообщается с членами бюро правления союза, а также даст старт строительству нового национального центра "Россия", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в эти дни в Москве проходит съезд РСПП, организации крупнейших работодателей России. Сегодня президент обратится к ним, будет его выступление", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "после этого Путин отдельно встретится с членами бюро проявления РСПП и приглашенными предпринимателями".

Песков отметил, что эта встреча, в отличие от выступления главы государства на съезде, будет носить закрытый характер.

"Также сегодня Путин даст старт строительству национального центра "Россия". Это – новое выставочное пространство, новый центр, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, общества, социальной сферы", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "сегодня будет соответствующая капсула заложена".