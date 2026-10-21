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Шойгу заявил об усилении попыток Запада по дестабилизации обстановки в регионах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании обсудил угрозы безопасности, связанные с попытками Запада использовать в своих целях институт некоммерческих организаций для осуществления деятельности против России.

"В условиях напряженной международной обстановки, вызванной снижением влияния сторонников глобализации и формированием многополярного мироустройства, недружественные государства продолжают проводить агрессивную антироссийскую политику, а их спецслужбы последовательно наращивают усилия по дестабилизации социально-политической обстановки в российских регионах", - сказал Шойгу в ходе совещания в среду.

"Лидеры европейских государств избрали путь на милитаризацию, открыто лоббируют интересы аффилированных военно-промышленных компаний, цинично игнорируя мнение и потребности собственных граждан, многие из них открыто говорят, что интересы наших граждан на втором месте. На первом месте - надо продолжать поддерживать все, что связано с киевским режимом, а проще говоря, все что связано с противостоянием с Россией", - заявил секретарь Совбеза РФ.

По словам Шойгу, руководство Евросоюза в проекте бюджета на 2028 - 2034 годы предлагает существенно урезать различные социально-экономические программы. "А военные расходы увеличить в десять раз, при этом сохранив финансирование на миллиарды евро украинского режима", - сказал он.

"Для снижения авторитета России на мировой арене, ослабления ее экономического и оборонно-промышленного потенциала ими используются все рычаги деструктивного воздействия: оголтелая русофобская пропаганда, незаконные и бесчисленные экономические санкции, наращивание военных сил у наших рубежей, агрессивная риторика, прямые угрозы и шантаж", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Сергей Шойгу
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