Шойгу сообщил, что из 400 НКО только 30 занимаются в России заявленной деятельностью

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы с особым вниманием изучают деятельность работающих в стране НКО на предмет выявления их деструктивного воздействия, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"Наши службы довольно эффективно занимаются этим вопросом. В тех условиях, в которых находится сегодня наша страна, это направление имеет архиважное значение", - сказал Шойгу журналистам.

По его словам, данная работа активно идет и после проведенных анализов из порядка 400 подобных организаций только около 30 занимаются заявленной деятельностью.

"Если говорить в целом о некоммерческих организациях, то они несут большую, важную и полезную миссию. То, чем они занимаются, по большей части, это очень нужно для страны и населения", - отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза сообщил, что НКО ведут много социальных проектов. "Но, вместе с тем, мы не можем не замечать того, что, как правило, под "зонтиком" этих организаций появляются и те, кто несет деструктивную роль по влиянию на настроения в стране, деструктивную деятельность, чтобы нарушить стабильное состояние", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что это касается не только России, а любой страны. "Мы с вами проведем такие параллели: появления НКО и "цветных революций". Это о многом может сказать. Появление таких организаций, преследующих конкретные цели, являются предвестниками таких революций. Этот вопрос находится в постоянном внимании наших служб", - сообщил он.