Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

Переговоры можно начать на уровне технических групп

Владимир Путин и США Стивен Уиткофф (слева) Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что президент России Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров Россия-США-Украина, которые могли бы вестись на уровне технических групп.

"Я также надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, и в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования", - сказал он на встрече с Путиным.

По его словам, "это могли бы быть представители технических групп, специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы".

"И даже если сегодня у нас не будет возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить с тем, чтобы вы рассмотрели такое предложение", - подчеркнул Уиткофф.

По его мнению, "все мы и мир готовы к этому".