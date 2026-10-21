Поиск

Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме украинского урегулирования.

"Мы со своей стороны привезли некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте. Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее", - сказал Уиткофф.

Он также сообщил, что вскоре к встрече по телефону подключится спецпосланник президента США Джаред Кушнер, "который хотел бы также изложить несколько идей для вас".

США Украина Стив Уиткофф Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине

Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

 Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

Путин через Уиткоффа поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию

Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

 Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

Сергей Кириенко считает, что Россия успешно проходит стресс-тест на цифровой суверенитет

Путин начал встречу с Уиткоффом

 Путин начал встречу с Уиткоффом

Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от деструктивного воздействия

В Ленобласти сбили три БПЛА и отменили беспилотную опасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12470 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов