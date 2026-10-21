Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме украинского урегулирования.

"Мы со своей стороны привезли некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте. Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее", - сказал Уиткофф.

Он также сообщил, что вскоре к встрече по телефону подключится спецпосланник президента США Джаред Кушнер, "который хотел бы также изложить несколько идей для вас".