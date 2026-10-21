Путин изучит предложения Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин даст оценку предложениям, которые привез спецпосланник президента США Стив Уиткофф после его контактов в Осло, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами видим, что Уиткофф привез некоторые наработки, тем более с учетом встреч, которые были у него в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран. Конечно, все эти предложения будут изучены президентом. И дальше уже будем смотреть", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

При этом он подчеркнул, что "многое зависит, конечно, от украинцев, насколько они готовы реально идти на мирное урегулирование".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, "Трамп очень четко сказал, что, если бы они (украинцы) пошли бы на мирное урегулирование год или два назад, они могли бы достичь сделки на намного более выгодных для них условиях".

Песков также подчеркнул, что переговорщики президента США "следуют генеральной линии" Трампа в пользу скорейшего урегулирования украинского кризиса.

В связи с этим он согласился, что "то, что можно сделать важный шаг вперед, - это теоретически возможно".