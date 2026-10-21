Поиск

МИД ждет разъяснений Казахстана о правилах оформления электронных разрешений на въезд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на дополнительные разъяснения казахстанской стороны по поводу введения электронных разрешений на въезд для иностранцев, в частности для граждан стран - членов ЕАЭС, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы с уважением, разумеется, относимся к суверенному праву республики совершенствовать национальное миграционное законодательство. В связи с тем, что новые положения затрагивают также граждан государств - членов Евразийского экономического союза, рассчитываем на дополнительные разъяснения казахстанской стороны относительно порядка их применения с учетом действующих международных договоренностей, в том числе в рамках Союза и других миграционных объединений на евразийском пространстве, участниками которых являются наши страны", - сказала она.

По словам представителя МИД, российская сторона полагает, "что такие уточнения были бы полезны для своевременного информирования граждан в интересах беспрепятственных взаимных поездок, трудовой деятельности, развития деловых и гуманитарных связей".

На прошлой неделе стало известно, что Казахстан с 1 ноября начнет поэтапно внедрять оформление всеми въезжающими в страну иностранцами электронного разрешения на въезд (ЕТА), с 1 июля 2027 года оно станет обязательными и для граждан России.

В постановлении правительства республики говорилось, что с 1 ноября 2026 года ETA можно будет предъявить на пунктах пропуска госграницы в аэропорту города Актау и наземных "Урлютобе" в Павлодарской области на границе с Россией, "Аухатты" в Жамбылской области, "Атамекен" в Туркестанской области и "Нурлы Жол" в Жетысуской области. С 1 января 2027 года - в аэропортах Астаны и Алма-Аты. С 1 марта 2027 года - на всех остальных пунктах пропуска. Как уточняется в постановлении, при отсутствии разрешения иностранцу не откажут во въезде, но разъяснят действие правила оформления ETA.

Обязательным для въезда в Казахстан ETA станет с 1 июля 2027 года, с этой даты его отсутствие будет основанием для отказа во въезде.

ЕАЭС Казахстан МИД Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине

Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

 Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

Путин через Уиткоффа поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию

Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

 Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

Сергей Кириенко считает, что Россия успешно проходит стресс-тест на цифровой суверенитет

Путин начал встречу с Уиткоффом

 Путин начал встречу с Уиткоффом

Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от деструктивного воздействия

В Ленобласти сбили три БПЛА и отменили беспилотную опасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12470 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов