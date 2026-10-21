МИД ждет разъяснений Казахстана о правилах оформления электронных разрешений на въезд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на дополнительные разъяснения казахстанской стороны по поводу введения электронных разрешений на въезд для иностранцев, в частности для граждан стран - членов ЕАЭС, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы с уважением, разумеется, относимся к суверенному праву республики совершенствовать национальное миграционное законодательство. В связи с тем, что новые положения затрагивают также граждан государств - членов Евразийского экономического союза, рассчитываем на дополнительные разъяснения казахстанской стороны относительно порядка их применения с учетом действующих международных договоренностей, в том числе в рамках Союза и других миграционных объединений на евразийском пространстве, участниками которых являются наши страны", - сказала она.

По словам представителя МИД, российская сторона полагает, "что такие уточнения были бы полезны для своевременного информирования граждан в интересах беспрепятственных взаимных поездок, трудовой деятельности, развития деловых и гуманитарных связей".

На прошлой неделе стало известно, что Казахстан с 1 ноября начнет поэтапно внедрять оформление всеми въезжающими в страну иностранцами электронного разрешения на въезд (ЕТА), с 1 июля 2027 года оно станет обязательными и для граждан России.

В постановлении правительства республики говорилось, что с 1 ноября 2026 года ETA можно будет предъявить на пунктах пропуска госграницы в аэропорту города Актау и наземных "Урлютобе" в Павлодарской области на границе с Россией, "Аухатты" в Жамбылской области, "Атамекен" в Туркестанской области и "Нурлы Жол" в Жетысуской области. С 1 января 2027 года - в аэропортах Астаны и Алма-Аты. С 1 марта 2027 года - на всех остальных пунктах пропуска. Как уточняется в постановлении, при отсутствии разрешения иностранцу не откажут во въезде, но разъяснят действие правила оформления ETA.

Обязательным для въезда в Казахстан ETA станет с 1 июля 2027 года, с этой даты его отсутствие будет основанием для отказа во въезде.