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Российским туристам рекомендовали заранее оформлять ETA на Шри-Ланку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало россиянам при планировании путешествия в страну заранее оформлять бесплатное электронное разрешение на въезд во избежание отказа в посадке на рейс.

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"При планировании краткосрочной поездки с туристическими целями всем путешественникам требуется оформить и получить подтверждение электронного разрешения на поездку (ETA) до вылета. Во избежание отказа в посадке на рейс и задержек на границе настоятельно рекомендуется оформлять документы заранее и внимательно проверять точность указанных персональных данных", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, проверить актуальный статус документа можно на официальном портале службы Online Visa Application.

Без краткосрочного ETA въезд разрешен только категориям граждан, имеющим специальные подтверждающие документы. К ним относятся обладатели действующих резидентских или иных виз, лица с разрешительными записями о въезде, граждане с двойным гражданством Шри-Ланки и так далее.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что турпоток из России на Шри-Ланку снизился в первом полугодии почти на треть из-за дефицита авиаперевозки.

По данным Минтуризма Шри-Ланки, в первом полугодии 2026 года остров принял 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шри-Ланка ETA
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