В МИД заявили об искусственных ограничениях для участия РФ в министерской встрече G20

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - США создают искусственные ограничения для участия делегации России во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы наблюдаем, мягко говоря, тревожные тенденции, которые могут помешать реализации такого сценария (экспертного обсуждения вопросов на G20 - ИФ). Вынуждена констатировать, что некоторые заявленные буквально в последний момент параметры ставят под вопрос то, о чем говорила администрация США во главе с Дональдом Трампом", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, как идет подготовка к участию российской делегации во встрече глав МИД G20.

По ее словам, США создают "какие-то искусственные ограничения для полноценного российского участия, какие-то лимиты для состава делегаций" и ведут "непонятные разговоры о статусах виз, аккредитаций".

Захарова отметила, что российская сторона несколько месяцев готовилась к заседанию, около двух месяцев назад направила в Госдеп США список делегации, когда "в идущую по плану подготовку участия России к министерскому заседанию "двадцатки" в Атланте, ворвалась удивительная информация от американских коллег о неких новеллах организационного порядка".

"И вот сюрприз: выяснилось, что эти все имена, которые мы передавали, не получают должного логистического сопровождения и подтверждения, как было нам сказано", - уточнила она.

По словам Захаровой, МИД России находится в контакте с американской стороной по этому вопросу.

Совет министров иностранных дел "Группы двадцати" пройдет 30-31 октября в Атланте (штат Джорджия). Захарова ранее говорила, что участие в нем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прорабатывается.