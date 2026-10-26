Рубио обсудит с главами МИД G20 вопросы энергетики и свободы судоходства

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в конце недели отправится Джорджию, где 30-31 октября проведет в Атланте встречу глав МИД стран "группы двадцати", сообщил Госдепартамент.

Рубио намерен на этой встрече "продвинуть практическое сотрудничество по общим вызовам в сфере экономики и безопасности". Министры сосредоточатся, среди прочего, на угрозах свободе судоходства, а также "энергетической и продовольственной безопасности".