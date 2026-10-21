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В РФ заявили, что будут укреплять обороноспособность на фоне курса Японии на ремилитаризацию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Курс на ремилитаризацию Японии, в том числе совместные учения Токио и Вашингтона Keen Sword, несет риски для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Москва будет вынуждена принимать ответные компенсирующие меры по укреплению обороноспособности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все это имеет прямые негативные проекции на стабильность и безопасность в целом в АТР. Как уже ранее предупреждали мы японскую сторону, в ответ будем вынуждены принимать компенсирующие меры по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказала она на брифинге в среду.

"Исходим из того, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию, это мероприятие в военной сфере, и это и многие другие просто утратили прежний, как было ранее сформулировано в японском же законодательстве, сугубо оборонительный характер", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва "неоднократно заявляла японской стороне о том, что данная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, так как подобные шаги создают дополнительные риски с точки зрения безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации".

Комментируя общее состояние российско-японских отношений, представитель МИД РФ подчеркнула, что "путь к возобновлению полноценного межгосударственного диалога, сотрудничества или контактов откроется только после подкрепленного реальными действиями" отказа Японии от антироссийской линии.

МИД РФ Мария Захарова Япония
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