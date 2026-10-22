В Японии и на Тайване отменили сотни авиарейсов из-за приближения тайфуна

Срывается проведение международных военных учений

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На территории Тайваня объявили предупреждение в связи с приближением мощного тайфуна "Чампи", который привел к отмене свыше 200 авиарейсов в регионе и изменениям в расписании крупных американо-японских военных учений, сообщают в четверг азиатские СМИ.

Согласно данным Центрального метеорологического управления Тайваня, по состоянию на утро четверга скорость максимального устойчивого ветра в радиусе действия утратившего часть силы тайфуна достигала 227 км/ч.

"Чампи" в настоящее время находится примерно в 520 км к юго-востоку от Тайваня. Согласно прогнозу, он пройдет вдоль северо-восточной части Тайваня, повернет на север к побережью материковой части Китая, а затем достигнет южной Японии.

В прибрежных городах Тайваня ожидаются волны высотой более шести метров, сообщают метеорологи. В горных районах, включая холмы близ Тайбэя, согласно прогнозу, может выпасть почти 1000 мм осадков.

Министерство транспорта Тайваня сообщило, что в четверг было отменено 125 авиарейсов, в основном внутренних.

В Японии крупные авиаперевозчики Japan Airlines, ANA и Skymark отменили более 100 рейсов в период с четверга по воскресенье, что сказалось на планах более 11 тыс. пассажиров, сообщает Japan Today.

Кроме того, тайфун срывает проведение крупных военных учений "Острый меч", которые проходят с 19 по 29 октября вблизи японских островов недалеко от Тайваня, отмечают японские СМИ. В учениях принимают участие около 45 тыс. военных из Японии, 11 тыс. из США, а также военные из Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Филиппин, а также наблюдатели из Южной Кореи и Великобритании.