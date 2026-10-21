РФ и КНР обсуждают совместную работу по марсианской миссии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай ведут обсуждение совместной работы по исследованиям Луны и Марса, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

В интервью ИС "Вести" Баканов сообщил, что одним из направлений взаимодействия с Китаем является объединение возможностей российской системы ГЛОНАСС и китайской Beidou для повышения точности навигации.

"Второе - это совместная работа по лунной миссии. И третье - это совместная работа по марсианской миссии", - сказал Баканов.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, РФ и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.