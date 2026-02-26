Ковальчук заявил, что РФ может первой создать лунную АЭС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия сможет первой создать атомную электростанцию на Луне, для этого потребуется 5-7 лет, сообщил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", советник главы "Роскосмоса" по развитию проекта "Космический атом" Михаил Ковальчук.

"Фактически мы должны те системы, которые эффективно работали, превратить в суперсовременные системы на новых материалах. Принципы известны, апробированы, с гарантией, десятилетиями. (...) Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми, нет вопросов", - сказал Ковальчук в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Это 5-7 лет, идет речь об этом", - заявил он.

24 декабря прошлого года в "Роскосмосе " сообщили о подписании контракта с НПО Лавочкина по созданию к 2036 году российской лунной электростанции.

По данным "Роскосмоса", в ходе работ будут выполнены: разработка космических аппаратов, наземно-экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

В госкорпорации отметили, что основными функциями электростанции станут - долговременное энергоснабжение потребителей российской лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции (МНЛС), в том числе объектов зарубежных партнёров.

27 января гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033-2035 годах: в 2033 году на Луну отправится экспериментальный космический аппарат, в 2034 - инфраструктурный, после них, в 2035 году, на Луну запустят энергомодуль.

3 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

8 мая 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции.

В марте 2021 года РФ и КНР подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. 16 июня того же года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

Согласно опубликованному межправительственному соглашению, РФ и КНР в рамках создания МНЛС запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны.