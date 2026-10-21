Переговоры Путина и Уиткоффа еще продолжаются

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом еще продолжаются, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Продолжаются", - сказал Песков "Интерфаксу".

Переговоры идут уже более 2,5 часов. Встреча проходит в Константиновском дворце. На ней также присутствует спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Еще один представитель Дональда Трампа - Джаред Кушнер - не смог прилететь в Санкт-Петербург из-за болезни. В начале встречи Уиткофф отметил, что он планирует подключиться к встрече по телефону, чтобы "изложить несколько идей".

Ранее Песков в интервью ИС "Вести" выразил уверенность, что разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным.