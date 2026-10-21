Путин начал встречу с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (второй справа) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом началась в Константиновском дворце в Петербурге.

На встрече также присутствует спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Еще один представитель Дональда Трампа - Джаред Кушнер - не смог прилететь в Санкт-Петербург, так как приболел.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В них также участвовали представители европейских государства. Кушнер из-за болезни принимал участие в переговорах в онлайн-формате.