В Кремле оценят, смогут ли Норвегия и Финляндия внести вклад в урегулирование на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле будут наблюдать за новыми участниками переговоров по украинскому урегулированию - Норвегией и Финляндией, - чтобы определить, смогут ли они внести конструктивный вклад в этот процесс, так как Брюссель не способен на подобное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев: это Норвегия, Финляндия, премьер-министр Норвегии и Стубб (президент Александр Стубб - ИФ) от Финляндии. Они новые участники этого процесса. Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад и смогут ли", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам представителя Кремля, "очевидно, что брюссельские дипломаты из Брюсселя, из Еврокомиссии не способны на какой-либо конструктивный вклад".