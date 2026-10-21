Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы ориентируемся на Абу-Даби... Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября", - приводят слова Ушакова ИС "Вести" в своем канале в мессенджере "Макс".