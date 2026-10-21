Уиткофф и Дмитриев встретились с освобожденным американцем Хаббардом в Пулково

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретились в аэропорту Пулково с освобожденным гражданином США Стивеном Хаббардом, передал корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял решение об освобождении осужденного гражданина США в качестве жеста доброй воли. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Хаббард находится на пути домой.