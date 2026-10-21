Трамп заявил, что за освобождение Хаббарда Россия ничего не попросила

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который уже возвращается домой.

"Стивен сейчас возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей. У США (...) не попросили ничего взамен", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что российская сторона поступила так "из уважения" к нему. Он также назвал подобную ситуацию "беспрецедентной для России".

"Для этого освобождения не понадобилось никакого "обмена заключенными"", - подчеркнул Трамп.

20 октября Трамп заявил, что в телефонном разговоре попросил президента России Владимира Путина освободить из заключения Хаббарда. В 2024 году Мосгорсуд приговорил немолодого американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК). Следствие и суд установили, что Хаббард жил на Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном терробороны Изюма и до апреля за деньги принимал участие в боевых действиях.

21 октября Путин сказал американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу на встрече в Петербурге, что Хаббард освобожден и доставлен в Пулково. Уиткофф его поблагодарил от имени президента США и от всех американцев. Уиткофф также напомнил, что Трамп просил освободить Хаббарда по гуманитарным соображениям.