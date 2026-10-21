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Песков назвал содержательной встречу Путина и Уиткоффа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прошедшая встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была содержательной и продолжалась около трех часов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, бывали и дольше. Содержательная, конечно, три часа сидели, может чуть больше", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Представитель Кремля также заявил, что никаких договоренностей о том, что в ближайшее время Уиткофф вновь приедет в РФ, не было.

По его словам, к разговору дистанционно подключался еще один спецпредставитель Дональда Трампа - Джаред Кушнер.


Дмитрий Песков Владимир Путин Стив Уиткофф
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