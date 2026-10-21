Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проинформировал специального посланника президента США Стивена Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия - США - Украина в десятых числах ноября, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Как сообщил Ушаков, Уиткофф отметил, что "такое решение несомненно будет встречено президентом Трампом с большим удовлетворением".



