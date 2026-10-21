Дрон ВСУ нанес удар по железнодорожному локомотиву в Курской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник нанес удар по железнодорожному локомотиву в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в среду.

"Вражеский беспилотник нанес удар по железнодорожному локомотиву", - написал глава региона в своем канале Мах.

По его словам, в результате атаки пострадала 73-летняя женщина. По предварительной информации, у нее осколочные ранения ног. Помощь ей будет оказана на месте, в случае необходимости пострадавшую доставят в Курск.