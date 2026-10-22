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Число пострадавших от атаки БПЛА в курской Хомутовке возросло до четырех

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении количества пострадавших в результате атаки беспилотника самолетного типа в поселке Хомутовка 21 октября.

"Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех. По уточненной информации, сегодня в больницу обратились родные пострадавшей женщины. У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у 6-месячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки - акубаротравма и ушиб мягких тканей головы", - написал он.

По его данынм, все травмы оказались легкими, пострадавшие будут лучиться амбулаторно.

Также в результате атаки повреждены фасады, крыши, остекление 10 многоквартирных домов и четырех частных домовладений.

Накануне Хинштейн заявил, что в результате удара самолетного беспилотника по одной из улиц поселка Хомутовка осколочные ранения получила 82-летняя женщина.

Александр Хинштейн Хомутовка Курская область
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