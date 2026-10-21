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Уиткофф проинформировал Путина о переговорах в Осло

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проинформировал президента РФ Владимира Путина о состоявшихся в Осло переговорах, отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева , сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии. Отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много" - сказал Ушаков журналистам в среду по итогам встречи Путина и Уиткоффа.

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Владимир Путин Стив Уиткофф Юрий Ушаков
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