Минпромторг будет искать возможности для увеличения финансирования программ поддержки в автопроме

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Установленный в текущей версии проекта бюджета на 2027-2029 годы размер финансирования программ льготного автокредитования и льготного автолизинга является минимальным, Минпромторг РФ рассчитывает на повышение лимитов по итогам подготовки документа ко второму чтению.

Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

"Мы уже говорили о том, что в первичной редакции бюджета сейчас предусмотрен минимально необходимый объём финансирования, чтобы сохранить действие этих социально важных программ. Повторюсь, что работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и во втором чтении мы будем рассматривать и предлагать все возможные варианты, чтобы увеличить финансирование этих инструментов", - сказал он.

Сейчас проект бюджета предполагает, что объем финансирования автокредитных госпрограмм, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на высоколокализованные отечественные автомобили для льготных категорий граждан, в 2027-2028 гг. составит в общей сложности 14 млрд руб. - по 7 млрд руб. в каждом году. В то же время в действующем бюджете на эти цели в соответствующие годы было заложено по 20 млрд руб. Объем субсидирования льготных автокредитов на 2029 г. в новом проекте, напротив, увеличен - до 24,7 млрд руб.

Планы субсидирования льготного автолизинга на ближайшие годы в проекте бюджете 2027-2029 гг. также существенно снижены. Новый проект предполагает, что на льготный лизинг в 2027 г. будет направлено 17,1 млрд руб., в 2028 г. - 14,3 млрд руб., а в 2029 г. на финансирование этой меры поддержки пока оставили лишь 4 млрд руб. В изначальном проекте действующего бюджета на 2026-28 гг. предполагалось, что в 2027 г. на льготный лизинг направят 18,8 млрд руб., в 2028 г. - 19 млрд руб. Однако ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2026-28 гг. в Госдуме РФ лимиты финансирования льготного лизинга по предложению Минпромторга были существенно увеличены: до 30 млрд руб. в 2026 г., 37,1 млрд руб. в 2027 г. и 37,2 млрд руб. в 2028 г.

В сентябре Минпромторг сообщал об исчерпании к концу III квартала 2026 г. лимитов бюджетных средств, которые были заложены на финансирование программ льготных автокредитов и лизинга на текущий год. В министерстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за девять месяцев стимулировали продажи в РФ 123 тыс. автомобилей, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц автотехники. Действующий бюджет предполагает, что автокредиты должны были быть просубсидированы в объеме 20 млрд руб., лизинг - 30 млрд руб.