Программу льготных автокредитов с декабря перезапустят в обновленном и расширенном виде

Подпрограмму "Семейный автомобиль" расширили новыми категориями автотехники

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Программа льготных автокредитов, перезапуск которой после двухмесячной паузы состоится с 1 декабря, будет несколько обновлена и расширена, сообщил Минпромторг.

Возобновление этой меры господдержки спроса на локализованные российские автомобили с 1 декабря было проработано по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. За первые три квартала 2026 года, к концу которых она была приостановлена из-за исчерпания лимитов бюджетных средств, при помощи льготных автокредитов было продано 123 тысячи автомобилей.

Проект решения правительства, который актуализирует и расширяет условия работы автокредитной госпрограммы, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Основные изменения касаются подпрограммы "Семейный автомобиль", которая расширена новыми категориями автотехники. Кроме того, уточняются минимальные требования по локализации, которым должны соответствовать автомобили для подпадания под условия программы", - сообщил Минпромторг.

Для участия в программе льготных автокредитов автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен выпускаться в России в рамках специнвестконтракта (СПИК) и набирать не менее 3 тысяч баллов локализации в соответствии с постановлением №719. Ограничение по стоимости автомобиля сохраняется на уровне 2 млн рублей, предоставляемая скидка составляет 20% (для Дальнего Востока - 25%). Категории граждан, которые могут воспользоваться программой: работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей.

Для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, сохраняется скидка в размере 40% на приобретение автомобиля с ручным управлением.

По подпрограмме "Семейный автомобиль" для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа действуют специальные условия - скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%.

"Для семей с тремя и более детьми будет предоставляться скидка в размере 20% при покупке российского "семейного автомобиля". Это семиместный автомобиль, планка стоимости для которого повышается до 2,3 млн рублей (требование по 3 тысячи баллов сохраняется).

Для семей с пятью и более детьми также предоставляется скидка в размере 20% на приобретение "семейного микроавтобуса" - автомобиля, в котором не менее 7 мест стоимостью до 4,5 млн рублей. Такое транспортное средство должно набирать не менее 3,2 тыс. баллов локализации по постановлению №719", - сообщает Минпромторг.

Всем покупателям российских электромобилей или гибридных автомобилей будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тысяч рублей) при условии, что такой автомобиль набирает не менее 1,2 тыс. баллов локализации по постановлению №719 (без учета баллов за НИОКР).

При этом на высоколокализованные электромобили и гибриды, которые набирают не менее 2,5 тысяч баллов локализации (без учёта баллов за НИОКР), всем категориям заёмщиков будет предоставляться скидка в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей).