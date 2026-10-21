Ушаков рассказал о словах благодарности Уиткоффа Путину за освобождение Хаббарда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф от имени главы американской администрации поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда.

Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Уиткофф "тепло поблагодарил Путина за этот жест доброй воли, который, несомненно, будет оценен лично Дональдом Трампом, семьей Хаббарда и американской общественностью".

Представитель Кремля напомнил, что "Трамп и многие члены его администрации неоднократно обращались к российской стороне с просьбой вернуть гражданина США по гуманитарным соображениям". "Президент Владимир Путин принял решение о его помиловании", - подтвердил Ушаков.

20 октября Трамп заявил, что в телефонном разговоре попросил Путина освободить из заключения Хаббарда. В 2024 году Мосгорсуд приговорил немолодого американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК). Следствие и суд установили, что Хаббард жил на Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном теробороны Изюма.

На следующий день, принимая Уиткоффа в Петербурге, Путин сказал, что Хаббард освобожден и его везут в Пулково. В Кремле сообщали, что российский президент, освобождая американца, действовал из гуманитарных соображений. Трамп потом сказал, что российская сторона ничего не попросила взамен.