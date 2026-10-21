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Ушаков заявил, что США почувствовали новые нюансы со стороны Европы на переговорах в Осло

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвовавшие в переговорах по Украине в Осло, заявили о новых нюансах в позиции представителей Европы по урегулированию украинского конфликта, но эти нюансы не в полной мере удовлетворяют Россию, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, которые, в частности, присутствовали там, и представителей других организаций: там Еврокомиссия была, НАТО, американцы почувствовали. Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяют", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Осло предлагались какие-то нереализуемые и неадекватные с точки зрения Москвы варианты, Ушаков сказал: "Я не стал бы тут ругать их, но, по крайней мере, мне кажется, начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса".


Осло Юрий Ушаков США
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