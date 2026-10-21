Поиск

Что произошло за день: среда, 21 октября

Встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Ли Цяном, освобождение американца Стивена Хаббарда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она продлилась около трех часов. Подробности об итогах переговоров - в нашем обзоре.

- Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия - США - Украина в десятых числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби. На встречу на экспертном уровне может поехать Владимир Мединский, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

- Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине. Представители Трампа на переговорах по Украине в Осло увидели новые нюансы в позиции Европы по урегулированию, но они не в полной мере удовлетворяют Россию, заявил Ушаков.

- В Кремле считают, что дело идет к завершению украинского конфликта. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил ИС "Вести" Ушаков.

- Лидеры России, Китая и США подтвердили свою готовность провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Китай уже занимается подготовкой встречи, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

- Россия освободила американца Стивена Хаббарда, осужденного в 2024 году. Дональд Трамп заявил, что Москва не просила у Вашингтона ничего взамен.

- Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что отношения РФ и КНР не зависят от международной конъюнктуры, и заявил о намерении и далее расширять кооперацию двух стран.

- Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США продлило до 21 ноября лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

- В Калининградской области потерпел аварию самолет Су-30. Экипаж катапультировался, выжил и был эвакуирован.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 21 октября

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 21 ноября

Глава Росавиации заявил, что вопроса о компенсациях авиакомпаниям нет в повестке

Мединский может полететь на трехстороннюю встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне

 Мединский может полететь на трехстороннюю встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

 Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

 Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Россия с 1 по 20 октября сократила портовые отгрузки зерна на экспорт в четыре раза

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12471 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов