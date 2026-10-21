Что произошло за день: среда, 21 октября

Встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Ли Цяном, освобождение американца Стивена Хаббарда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она продлилась около трех часов. Подробности об итогах переговоров - в нашем обзоре.

- Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия - США - Украина в десятых числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби. На встречу на экспертном уровне может поехать Владимир Мединский, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

- Уиткофф привез в РФ документы с подходами по проблеме урегулирования на Украине. Представители Трампа на переговорах по Украине в Осло увидели новые нюансы в позиции Европы по урегулированию, но они не в полной мере удовлетворяют Россию, заявил Ушаков.

- В Кремле считают, что дело идет к завершению украинского конфликта. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил ИС "Вести" Ушаков.

- Лидеры России, Китая и США подтвердили свою готовность провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Китай уже занимается подготовкой встречи, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

- Россия освободила американца Стивена Хаббарда, осужденного в 2024 году. Дональд Трамп заявил, что Москва не просила у Вашингтона ничего взамен.

- Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он отметил, что отношения РФ и КНР не зависят от международной конъюнктуры, и заявил о намерении и далее расширять кооперацию двух стран.

- Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США продлило до 21 ноября лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

- В Калининградской области потерпел аварию самолет Су-30. Экипаж катапультировался, выжил и был эвакуирован.