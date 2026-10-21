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РФ и Украина согласились с идеей США о трехсторонней встрече на техническом уровне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Москва и Киев дали согласие на предложение спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера провести трехсторонние переговоры России, США и Украины на техническом уровне, сообщает в среду Axios со ссылкой на источник.

"Чиновник США заявил, что Уиткофф и Кушнер предложили трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной", - передает портал.

"Эту идею приняли украинцы в Осло вчера и россияне сегодня в Санкт-Петербурге", - приводит Axios слова источника.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и Уиткофф конкретно обсудили тему возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия - США - Украина. Он отметил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября.

"Мы ориентируемся на Абу-Даби... Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября", - приводят слова Ушакова ИС "Вести" в своем канале в мессенджере "Макс".

РФ Украина США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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