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Лидеры РФ, США и КНР подтвердили готовность к трехсторонней встрече на саммите АТЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лидеры России, Китая и США подтвердили свою готовность провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

"Все лидеры подтвердили готовность к такой встрече, она действительно была проработана экспертами. Еще необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время", - заявил ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что "это, наверное, будет в какой-то степени историческая встреча: первый раз лидеры трех столь крупных стран будут встречаться".

На вопрос, насколько корректно сравнивать возможность трехсторонней встречи с "новой Ялтой", помощник президента РФ отметил, что, "если встреча состоится, будет шторм комментариев, оценок, как назвать эту встречу". "Но я не решаюсь это делать", - заключил он.

При этом представитель Кремля усомнился в том, что одна встреча трех мировых лидеров приведет к завершению украинского кризиса.

"Как можно все порешать? Если встреча будет продолжаться час, два, пять часов, все равно все проблемы не решить", - сказал он.

КНР РФ США
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