Беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС, водитель погиб

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского БПЛА на станционный автобус Запорожской АЭС погиб водитель, сообщили в пресс-службе ЗАЭС в среду.

"Сегодня украинский дрон вновь атаковал станционный автобус, который используется для перевозки персонала ЗАЭС. После дневной смены автобус развёз сотрудников и возвращался в гараж. В результате атаки погиб водитель", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ЗАЭС в Мах.