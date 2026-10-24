МАГАТЭ заявило о завершении ремонтных работ на ЗАЭС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о завершении ремонта электрооборудования на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Ремонт электрооборудования на ЗАЭС, в рамках восьмого режима прекращения огня, организованного при содействии МАГАТЭ между Российской Федерацией и Украиной, прошел успешно", - сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Режим прекращения огня, начавшийся на прошлой неделе, позволил провести ремонт резервного трансформатора и укрепить соединение ЗАЭС с внешней линией электропередачи "Ферросплавная-1" - на данный момент это единственная оставшаяся линия внешнего питания станции.

Во время ремонта представители МАГАТЭ непрерывно находилась на месте, наблюдая за ходом работ и мерами безопасности.

"Тот факт, что этот важный ремонт был завершён, несмотря на крайне сложную обстановку в плане безопасности, демонстрирует, чего можно достичь благодаря решительной дипломатии и сотрудничеству. Восьмой локальный режим прекращения огня при содействии МАГАТЭ дал пространство и время, необходимые для проведения критически важных работ и снижения рисков для ядерной безопасности", - говорится в опубликованном заявлении.

На минувшей неделе Россия и Украина подтвердили, что выявлено новое серьезное повреждение линии внешнего электроснабжения ЗАЭС в районе реки Днепр. Зафиксированные повреждения могут создать дополнительные сложности при восстановлении работы станции.

МАГАТЭ заявило о готовности содействовать ремонтным работам и начале взаимодействия с обеими сторонами для их организации.