Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Липецк

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вследствие атаки беспилотников на Липецк пострадал один человек.

"Пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Артамонов в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что в результате атаки БПЛА повреждено здание поликлиники на улице Меркулова, а также остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка.