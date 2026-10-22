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Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Липецк

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вследствие атаки беспилотников на Липецк пострадал один человек.

"Пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Артамонов в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что в результате атаки БПЛА повреждено здание поликлиники на улице Меркулова, а также остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Липецк Игорь Артамонов
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