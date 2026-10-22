В Липецке обезвредили и сняли с крыши поликлиники боевую часть БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Липецке обезвредили и снял с крыши поликлиники неразорвавшуюся боевую часть беспилотника, которую там обнаружили утром, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Боевая часть беспилотника, обнаруженная на крыше поликлиники на улице Меркулова, обезврежена и вывезена на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы больше нет", - написал он.

Здание поликлиники обследуют для фиксации повреждений. Когда она возобновит работу, сообщит областной Минздрав.

Утром поликлинику закрыли из-за найденного на крыше БПЛА. Ее пациентов должны были перенаправить в поликлинику Елецкого микрорайона.

По данным Артамонова, ночью над Липецкой областью были сбиты два десятка дронов, пострадал один человек. В регионе повреждения получила инфраструктура.

"Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Сейчас делаем всё необходимое, чтобы как можно быстрее устранить последствия", - сообщал губернатор.

Пострадавший от атаки находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

"Наши врачи продолжают бороться за жизнь мужчины, пострадавшего во время сегодняшней атаки БПЛА. У него сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговая травма", - сообщал Артамонов.