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Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень

Школьники начнут изучать предмет с января 2027 года

Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Единые государственные учебники по учебному предмету "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России) для пятых-седьмых классов включены в федеральный перечень учебников, сообщил "Интерфаксу" глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы продолжаем системную работу по укреплению единого образовательного пространства и воспитанию на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В федеральный перечень учебников включены единые государственные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для пятых-седьмых классов. Содержание курса выстроено вокруг 17 ценностей, закреплённых указом президента от 9 ноября 2022 г. № 809, и раскрывает их последовательно - от малых поступков к осознанной социальной ответственности - через примеры героев", - сказал Кравцов.

По его словам, уже с января 2027 года школьники начнут изучать новый предмет, а до конца 2026 года учебники для пятого класса поступят в школы. Учебники для шестого и седьмого классов будут поставлены к 1 сентября 2027 года.

"Параллельно мы продолжаем подготовку единых учебников по другим учебным предметам. Они будут подготовлены по всем предметам, предусмотренным школьной программой", - напомнил министр.

Он отметил, что, введение ДНК России направлено на укрепление гражданского единства и обретение нравственных ориентиров. Новый учебный предмет дает основу для осознанной гражданской позиции с опорой на исторический опыт и духовные традиции российского общества.

Кравцов сообщил, что каждому герою будет посвящен отдельный видеосюжет, ссылка на который размещается в соответствующем параграфе учебника. Они позволяют дополнить традиционные подходы к обучению современными форматами.

Для обеспечения качественного преподавания нового учебного предмета с использованием единых учебников Минпросвещения России организована работа по реализации программ повышения квалификации для педагогических работников, добавил глава министерства.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень

 Учебники по "Духовно-нравственной культуре России" вошли в федеральный перечень

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