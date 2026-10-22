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Вице-премьер Григоренко и бывший вице-премьер Савельев удостоены орденов "За заслуги перед отечеством" II степени

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Указом президента РФ Владимира Путина вице-премьер Дмитрий Григоренко и бывший вице-премьер, а ныне вице-спикер Госдумы Виталий Савельев награждены орденами "За заслуги перед отечеством" II степени.

Документ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

19 октября директор департамента пресс-службы и референтуры правительства – пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщили, что Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу.

"Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления – финансы и цифровое развитие – зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства", - сказал Беляков.

В сентябре от должности "транспортного" вице-премьера был освобожден Виталий Савельев. Соответствующий президентский указ был подписан в связи с избранием Савельева депутатом Госдумы. Позднее Савельев был избран заместителем председателя Госдумы от фракции "Единая Россия".

Дмитрий Григоренко Виталий Савельев Владимир Путин
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