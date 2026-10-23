Полномочия переходящего в Сбер Григоренко во главе набсовета ВЭБа прекращены

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полномочия Дмитрия Григоренко как председателя наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ прекращены. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 октября, оно опубликовано на портале правовой информации.

Ранее на этой неделе Григоренко был освобожден от поста вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

Набсовет ВЭБа Григоренко возглавил в сентябре 2020 года вместо Мишустина: тогда было принято решение, что эта должность перестанет быть по умолчанию премьерской, чтобы повысить оперативность принятия решений.

Аппарат правительства вместо Григоренко возглавила Ирина Окладникова из Минфина, также вице-премьерский пост вдобавок к министерскому получил глава ведомства Антон Силуанов. Новое распределение полномочий между замами Мишустина в обновленном составе кабинета пока не опубликовано.

Григоренко, как сообщалось, может занять пост зампреда правления Сбербанка - этот вопрос набсовет кредитной организации рассмотрит 10 ноября. Он будет курировать, в том числе, развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.